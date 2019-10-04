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Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде

Пятница, 4 октября 2019, 16:15

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила своего ирландского коллегу Лео Варадкара в Копенгагене в пятницу, показав ему город на велосипеде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Фредериксен и Варадкар начали велопрогулку от здания парламента, где сфотографировались вместе.

 

Перед встречей Фредериксен заявила, что с нетерпением ждет переговоров с Варадкаром, во время которых лидеры планируют обсудить Brexit и вопросы климатических изменений.

Предшественник Фредериксен Ларс Люкке Расмуссен тоже принимал иностранных лидеров на велосипеде - таким образом он осматривал город вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Копенгаген считается "велосипедной столицей" Европы благодаря развитой инфраструктуре для передвижения этим видом транспорта.

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