Спецрадник глави Єврокомісії назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі

Спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок заявив, що перш ніж на Донбасі відбудуться місцеві вибори, Україна повинна отримати контроль над кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю українській службі Deutsche Welle.

Коментуючи "формулу Штайнмаєра" німецький політик сказав, що "це не капітуляція, а питання послідовності — що коли відбувається".

"Тут Україні треба бути уважною, щоб певні умови були виконані. Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні ЗМІ. Щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори. Що виборчі комісії укомплектовані як слід", - зазначив Ельмар Брок.

Окремо він підкреслив, що Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном.

"Перед тим, як відбудуться ці вільні вибори, Україна повинна мати контроль над кордоном. Я вбачаю в контролі над кордоном умову для проведення виборів", - сказав він.

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонованій у вересні.

Текст формули раніше оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО.

Детальніше читайте у статті - "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".