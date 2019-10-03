Британія про "формулу Штайнмаєра": вибори можуть відбутися лише за належних умов

Міністерство закордонних справ Великої Британії привітало підписання так званої "формули Штайнмайєра" як частини мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві британського міністра Британії з питань Європи і США Крістофера Пінчера.

"Сполучене Королівство поділяє думку українського уряду, що місцеві вибори на сході України можуть відбуватися лише за належних умов. Серед цих умов всебічне припинення вогню, виведення іноземних військ та безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів за виборами та ЗМІ", - йдеться у заяві.

Міністр також наголосив, що тепер Росія повинна зіграти свою роль у припиненні конфлікту, "негайно припинивши свою підтримку сепаратистів та дотримуючись зобов'язань, передбачених Мінськими угодами".

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонованій у вересні.

Текст формули раніше оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО.

Детальніше читайте у статті - "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".