ЄС і Швейцарія цього місяця не домовляться щодо нового договору - ЗМІ

Швейцарія відмовилася від сподівань досягти домовленості з Європейським Союзом щодо нового договору цього місяця через нездатність досягти внутрішнього консенсусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Чиновники, які беруть участь у цьому питанні, кажуть, що неформальні переговори тривають, і вікно для домовленостей залишається відкритим до середини 2020 року, оскільки жодна із сторін не хоче оголосити договір мертвим.

Але швейцарські внутрішні суперечки підірвали зусилля для досягнення угоди. Швейцарці розділені з приводу вимог ЄС, зокрема, щодо правила захисту своїх зарплат, найвищих в Європі, від транскордонної конкуренції працівників ЄС на тимчасових посадах.

Чиновники також кажуть, що ніякої згоди між Швейцарією та ЄС не виникне, доки не буде врегульовано вихід Британії з ЄС, оскільки Брюссель не хоче йти на поступки Швейцарії, якими потім може скористатися Британія.

Опозиція заявила, що договір зачіпає суверенітет Швейцарії настільки, що він ніколи не пройде через парламент або референдум.

На відміну від Британії, у Швейцарії є галузеві угоди з ЄС, які залишаються чинними навіть у разі провалу переговорів про договір. Але вони поступово втратять актуальність із розвитком правил ЄС, повільно зменшуючи доступ Швейцарії до єдиного ринку.

Нагадаємо, через глухий кут у переговорах з 1 липня Брюссель припинив визнання швейцарських правил фондових бірж, які дозволяють інвесторам з ЄС торгувати в Швейцарії.

Швейцарці помстилися, заборонивши фондовим біржам ЄС торгувати швейцарськими акціями.

За проєктом договору, Швейцарія, яка не є членом ЄС, приймає правила єдиного ринку ЄС, а громадяни ЄС у Швейцарії користуються тими ж правами, що і в їхніх країнах. Це відкрило б можливість нових торгівельних угод. Критики заявляють, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.