ЕС и Швейцария в этом месяце не договорятся о новом договоре - СМИ

Швейцария отказалась от надежд достичь договоренности с Европейским Союзом относительно нового договора в этом месяце из-за неспособности достичь внутреннего консенсуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновники, которые участвуют в этом вопросе, говорят, что неформальные переговоры продолжаются, и окно для договоренностей остается открытым до середины 2020 года, поскольку ни одна из сторон не хочет объявить договор мертвым.

Но швейцарские внутренние споры подорвали усилия для достижения соглашения. Швейцарцы разделены по поводу требований ЕС, в частности, правила защиты своих зарплат, самых высоких в Европе, от трансграничной конкуренции работников ЕС на временных должностях.

Чиновники также говорят, что никакого согласия между Швейцарией и ЕС не возникнет, пока не будет урегулирован выход Британии из ЕС, поскольку Брюссель не хочет идти на уступки Швейцарии, которыми потом может воспользоваться Великобритания.

Оппозиция заявила, что договор затрагивает суверенитет Швейцарии настолько, что он никогда не пройдет через парламент или референдум.

В отличие от Великобритании, у Швейцарии есть отраслевые соглашения с ЕС, которые останутся в силе даже в случае провала переговоров о договоре. Но они постепенно потеряют актуальность с развитием правил ЕС, медленно уменьшая доступ Швейцарии к единому рынку.