Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Туреччина розпочне військову операцію на північному сході Сирії - Ердоган

Конгрес США вимагає у Білого дому документи щодо розмови Трампа і Зеленського

Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

Спецрадник глави Єврокомісії назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі






У Британії перекинувся двоповерховий автобус, багато постраждалих

Субота, 5 жовтня 2019, 15:13

Двоповерховий автобус перекинувся в англійському графстві Девон на південному заході Великобританії, постраждали десятки пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Автобус перекинувся на дорозі близько 11 ранку за місцевим часом. Поліція заявила, що одна людина отримала серйозні травми і більше десятка інших також отримали травми різного ступеня тяжкості.

 

"Служба швидкої допомоги Південно-Заходу оголосила про великий інцидент і, отже, направила значні засоби на місце події, включаючи кілька машин швидкої допомоги, транспорт для перевезення пацієнтів та санітарну авіацію для підтримки. Поліція й пожежна служба також надають допомогу", - йдеться в заяві місцевої влади.

На фото з місця ДТП можна побачити, що автобус перевізника Stagecoach Gold лежить на боці. Свідки кажуть, що кілька постраждалих заблоковані в автобусі.

Причини аварії поки невідомі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
powered by lun.ua