В Британии перевернулся двухэтажный автобус, много пострадавших

Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, пострадали десятки пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Автобус перевернулся на дороге около 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка других также получили травмы разной степени тяжести.

"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о крупном инциденте и, следовательно, направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.

На фото с места ДТП можно увидеть, что автобус перевозчика Stagecoach Gold лежит на боку. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.

Причины аварии пока неизвестны.