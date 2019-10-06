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Туреччина викликала голову посольства США через "лайк" у Twitter

Неділя, 6 жовтня 2019, 17:46

Туреччина викликала найстаршого дипломата США на знак протесту після того, як офіційний акаунт посольства США в Twitter "лайкнув" твіт, у якому сказано, що Туреччина повинна готуватися до політичної ери без лідера "Націоналістичного руху", який бореться з хворобою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство закордонних справ заявило, що повірений у справах США був викликаний у неділю, попри заяву посольства, в якій сказано, що його аккаунт у Twitter уподобав "непов'язане повідомлення", і висловлені вибачення.

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Багато хто трактував твіт як припущення, що лідер націоналістів Девлет Бахчелі може незабаром померти. Твіт опубліковав журналіст, якого Туреччина звинувачує у приналежності до мережі, очолюваної проповідником Гюлленом. Анкара звинувачує його у спробі державного перевороту 2016 року.

Твіт викликав гнів з боку керівної партії президента Реджепа Таїпа Ердогана, як і з боку партії Бахчелі - вони є союзниками.

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Туреччина США
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