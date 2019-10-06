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Турция вызвала главу посольства США из-за "лайка" в Twitter

Воскресенье, 6 октября 2019, 17:46

Турция вызвала старшего дипломата США в знак протеста после того, как официальный аккаунт посольства США в Twitter "лайкнул" твитт, в котором сказано, что Турция должна готовиться к политической эре без лидера "Националистического движения", так как он якобы борется с болезнью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство иностранных дел заявило, что поверенный в делах США был вызван в воскресенье, несмотря на заявление посольства, в котором говорится, что его аккаунт в Twitter отметил "несвязанное сообщение", и приносятся извинения.

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Многие трактовали твитт как предположение, что лидер националистов Девлет Бахчели может вскоре умереть. Твитт опубликовав журналист, которого Турция обвиняет в принадлежности к сети, возглавляемой проповедником Гюлленом. Анкара обвиняет его в попытке государственного переворота 2016 года.

Твитт вызвал гнев со стороны правящей партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, как и со стороны партии Бахчели - они являются союзниками.

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