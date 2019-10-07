Союзники Трампа прагнули змінити керівництво "Нафтогазу" - ЗМІ

Донори Республіканської партії США намагалися впливати на призначення керівництва "Нафтогазу" з метою укладення в майбутньому вигідних контрактів.

Про це повідомила агенція Associated Press з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що їх метою був прибуток, а не політика.

"Коло бізнесменів і республіканських донорів використовували зв'язки з Джуліані і Трампом, намагаючись встановити нове керівництво у правлінні державної газової компанії України. Їхній план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа" - повідомляє агенція.

Зазначається, що їх план опинився під загрозою після того, як український президент Петро Порошенко програв на виборах Володимиру Зеленському.

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Але зусилля зі створення більш доброзичливої управлінської команди біля керма газової компанії "Нафтогаз" незабаром були зроблені міністром енергетики США Ріком Перрі з новим президентом України.

За інформацією ЗМІ, Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління "Нафтогазу" американців.

Досі не відомо, чи були спроби Перрі змінити членів правління "Нафтогазу" узгоджені із союзниками Джуліані, які намагалися досягти того ж самого. Також не відома сама роль адвоката Трампа у допомозі своїм клієнтам досягти укладання угод про продаж газу "Нафтогазу".

Натомість прес-секретар міненергетики США стверджує, що Перрі не переслідував особистих інтересів, а лише намагався сприяти реформуванню енергетичного сектору України таким чином, щоб іноземні компанії могли вести бізнес.