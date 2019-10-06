Виступив другий викривач, який з перших вуст знає про справи Трампа з Україною

Марк Заїд, адвокат викривача, який забив тривогу щодо угод президента Дональда Трампа з Україною і викликав розслідування про імпічмент, заявив, що тепер він представляє ще одного інформатора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Друга особа - її також описують як службовця розвідки - з перших вуст знає про деякі звинувачення, викладені в первісній скарзі, та пройшла співбесіду з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном.

Аткінсон – незалежний посадовець, що має стежити за дотриманням правил в своєму відомстві (призначений на цю посаду президентом Трампом). Він визначає, чи є серйозні підстави для того, щоб розгляд скарги пішов далі.

Існування другого викривача, особливо того, хто може говорити безпосередньо про події, пов’язані з розмовами президента щодо України, - може підірвати повторне наполягання Трампа, що первісна скарга, опублікована 26 вересня, була "абсолютно неточною".

Ця первісна скарга на семи сторінках стверджувала, що Трамп підштовхнув владу України до розслідування проти свого політичного суперника Джо Байдена та його сина Байдена Хантера, а потім неназвані високопоставлені чиновники Білого дому намагалися приховати докази про це.

"Цей набір дій підкреслив, що чиновники Білого дому зрозуміли серйозність того, що виявилося у дзвінку", - заявив перший викривач у скарзі, поданій 12 серпня.

Заїд каже, що обидва чиновники мають повний захист закону. Хоча цей другий чиновник розмовляв з Аткінсоном, він ще не спілкувалася з комітетами Конгресу, що проводять розслідування в рамках імпічменту.

Трамп та його союзники заявляють, що він просто схиляв Зеленського виконати власну обіцянку викорінити корупцію в Україні.