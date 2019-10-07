США не підтримають турецьку операцію на півночі Сирії і відводять війська

Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Про це повідомили у Білому домі після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

"Туреччина незабаром почне свою давно заплановану операцію в Північній Сирії. Збройні сили Сполучених Штатів не підтримуватимуть операції і не будуть задіяні в ній. Збройні сили Сполучених Штатів, перемігши територіальний "халіфат" ІДІЛ, більше не будуть перебувати у цій зоні", - йдеться у заяві.

Білий дім також заявив, що Туреччина візьме на себе всю відповідальність за бійців групи "Ісламської держави", захоплених за останні два роки.

"Уряд США тиснув на Францію, Німеччину та інші європейські країни, з яких прибуло багато захоплених бійців ІДІЛ, щоб забрати їх назад, але вони відмовили. Сполучені Штати не затримуватимуть їх, тому що це може тривати роки і дорого коштуватиме платникам податків у США", - йдеться у заяві.

У заяві не згадуються курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США.

У січні Трамп погрожував "економічно спустошити Туреччину", якщо вона нападе на курдські сили після запланованого американського виходу з Сирії.

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що цього тижня почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдськими загонами YPG, яких Анкара вважає терористами.