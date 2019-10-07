США не поддержат турецкую операцию на севере Сирии и отводят войска

Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Об этом сообщили в Белом доме после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Турция вскоре начнет свою давно запланированную операции в Северной Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не поддерживать операцию и не будут задействованы в ней. Вооруженные силы Соединенных Штатов, победив территориальный "халифат" ИГИЛе, больше не будут находиться в этой зоне", - говорится в заявлении.

Белый дом также заявил, что Турция возьмет на себя всю ответственность за бойцов группы "Исламского государства", захваченных за последние два года.

"Правительство США давило на Францию, Германию и другие европейские страны, из которых прибыло много бойцов ИГИЛ, чтобы они забрали их обратно, но они отказали. США не будут задерживать их, так как это может длиться годы и будет дорого стоить налогоплательщикам США", - говорится в заявлении.

В заявлении не упоминаются курдские отряды YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США.

В январе Трамп угрожал "экономически опустошить Турцию", если она нападет на курдские силы после запланированного американского выхода из Сирии.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.