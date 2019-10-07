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"Північний потік-2" збільшить вплив РФ на зовнішню політику ЄС – американський міністр

Понеділок, 7 жовтня 2019, 14:04

Міністр енергетики США Рік Перрі в понеділок попередив, що газопровід "Північний потік-2" збільшить вплив Росії на зовнішню політику Європи.

Про це він заявив під час візиту у  Вільнюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Це збільшить вплив Росії на зовнішню політику Європи, а Європа стане більш вразливою в плані перебоїв з поставками", – заявив Перрі.

 За його словами, газопроводи Nord Stream і TurkStream, які прокладаються з Росії до Німеччини і Туреччини, "дозволять Москві до кінця десятиліття припинити транзит газу через Україну".

"Nord Stream 2 завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності і безпеці Європи", - сказав Перрі.

Прокладкою "Північного потоку-2" яка знаходиться в завершальній стадії, керує російський "Газпром". Її також фінансують німецькі, голландські, австрійські і французькі підприємства. Прихильники газопроводу кажуть, що завдяки йому подешевшає газ, однак американський міністр стверджує, що Москва зможе скористатися своїм впливом, щоб підпорядкувати інші країни своєї волі.

"Газопровід стане єдиним джерел поставок з єдиної країни, яка буде постачати цей газ по одному маршруту і буде постачати його, використовуючи залежні держави, які, зокрема, підпорядкує волі Москви", – сказав Перрі.

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Північний потік-2
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