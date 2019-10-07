"Северный поток-2" увеличит влияние РФ на внешнюю политику ЕС – американский министр

Министр энергетики США Рик Перри в понедельник предупредил, что газопровод "Северный поток-2" увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

Об этом он заявил во время визита в Вильнюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – заявил Перри.

По его словам, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германии и Турции, "Москве позволят к концу десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетической разнообразия и безопасности Европы", - сказал Перри.

Прокладкой "Северного потока-2" находится в завершающей стадии, руководит российский "Газпром". Ее также финансируют немецкие, голландские, австрийские и французские предприятия. Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему подешевеет газ, однако американский министр утверждает, что Москва сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы подчинить другие страны своей воле.

"Газопровод станет единственным источников поставок из единой страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – сказал Перри.