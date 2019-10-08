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Парламент Італії планує скоротити кількість депутатів з 945 до 600

Вівторок, 8 жовтня 2019, 11:52

Парламент Італії у вівторок голосуватиме за скорочення числа представників у верхній і нижній палатах з 945 до 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Скорочення призведе до зменшення числа депутатів до 400 і сенаторів до 200 з наступного скликання обох палат парламенту, при цьому очікувана економія складе близько 100 мільйонів євро на рік.

У понеділок палата депутатів була майже порожня, оскільки на дебати перед голосуванням прийшли тільки 35 депутатів.

Це - восьма спроба з 1983 року скоротити число законодавців в парламенті Італії. Цього разу очікується, що вона буде успішною, оскільки зміни підтримують навіть опозиційні партії.

Скорочення депутатів було однією з умов "Руху 5 зірок" при створенні коаліції з лівоцентристської демократичною партією після розпаду попередньої коаліції з правою партією "Ліга" в серпні.

Парламент Італії третій за чисельністю у світі після Китаю і Великої Британії.

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