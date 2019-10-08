Парламент Италии планирует сократить количество депутатов с 945 до 600

Парламент Италии во вторник будет голосовать за сокращение числа представителей в верхней и нижней палатах с 945 до 600.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сокращение приведет к уменьшению числа депутатов до 400 и сенаторов до 200 со следующего созыва обеих палат парламента, при этом ожидаемая экономия составит около 100 млн евро в год.

В понедельник палата депутатов была почти пуста, поскольку на дебаты перед голосованием пришли только 35 депутатов.

Это - восьмая попытка с 1983 года сократить число законодателей в парламенте Италии. На этот раз ожидается, что она будет успешной, поскольку изменения поддерживают даже оппозиционные партии.

Сокращение депутатов было одним из условий "Движения 5 звезд" при создании коалиции с левоцентристской демократической партией после распада предыдущей коалиции с правой партией "Лига" в августе.

Парламент Италии – третий по численности в мире после Китая и Великобритании.