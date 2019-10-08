У Росії бідкаються, що Трамп і Зеленський не привітали Путіна
Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що поки не бачив серед привітань Владіміру Путіну з днем народження послань від президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство РИА "Новости"
"До кінця дня я не бачив серед надісланих послань будь-яких послань від Трампа і Зеленського", - сказав Пєсков.
Водночас він не виключив, що привітання можуть надійти пізніше.
"Або їх немає, або вони можуть надійти пізніше - тут я в даному випадку точно не знаю, тому що іноді просто по дипломатичних каналах може надходити із затримкою. А може і взагалі не надходити", - зазначив прессекретар Путіна.
7 жовтня Владімір Путін відзначав свій 67-й день народження – традиційно у сибірській тайзі, де компанію йому склав міністр оборони Сергєй Шойгу.