В России сетуют, что Трамп и Зеленский не поздравили Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство РИА "Новости"

"До конца дня я не видел среди присланных посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал Песков.

В то же время он не исключил, что поздравления могут поступить позже.

"Или их нет, или они могут поступить позже - здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", - отметил пресс-секретарь Путина.

7 октября Владимир Путин отмечал свой 67-й день рождения – традиционно в сибирской тайге, где компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.