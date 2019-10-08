У Росії заговорили про відновлення авіасполучення з Грузією
Глава комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Калашников заявив, що авіасполучення між Росією і Грузією може бути відновлене найближчим часом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Відповідну заяву Калашников зробив за підсумками зустрічі з представниками опозиційної фракції "Альянс патріотів Грузії".
"Конкретних термінів я вам зараз не назву. Думаю, що найближчим часом ми могли б на це розраховувати", - розповів Калашников.
У Кремлі раніше заявили, що відновлення авіасполучення можливе лише після того, як у Грузії припиняться "русофобські" настрої.
Нагадаємо, через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, 20 червня ввечері в Тбілісі почалися масові протести.
Після цього російська влада повідомила про заборону польотів для грузинських авіакомпаній в Росію з 8 липня.
У Кремлі запевняли, що в Грузії є небезпека для росіян, а в Міністерстві транспорту РФ заявили, що заборона на польоти в Росію грузинських авіакомпаній триватиме до моменту повного погашення заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.