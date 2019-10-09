Україна впала у глобальному рейтингу конкурентоздатності

В оновленому Глобальному рейтингу конкурентоздатності, підготовленому Світовим економічним форумом (Давос, Швейцарія), Україна зайняла 85-те місце, за рік опустившись на дві позиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт рейтингу Global Competitiveness Index.

Загалом якість конкурентоздатності України оцінена в 57 балів (за 100-бальною шкалою). У глобальному рейтингу ми знаходимося між Шрі-Ланкою та Молдовою.

Зокрема, за рік Україна сильно впала в субіндексах надійності фінансової системи (136-те місце) та якості охорони здоров’я (101).

Натомість покращення позицій фіксується в субіндексах якості державних інституцій (104-те місце), інфраструктури (57), макроекономічна стабільність (133), регулювання ринку праці (59) та якості професійних навичок (44).

Всього рейтинг охоплює 140 країн світу. Найкращі позиції у ньому займає Сінгапур, який цього року посунув на другу стрічку Сполучені Штати. До топ-5 лідерів світової конкурентоздатності також входять Гонконг, Нідерланди та Швейцарія. Замикають рейтинг Чад та Ємен.