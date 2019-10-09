Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Юнкер: Brexit без соглашения с ЕС приведет к упадку Британии

Украина упала в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Глава МВД Эстонии заявил о нежелании принимать беженцев: нам достаточно и украинцев

Спецслужбы Запада обнаружили секретное подразделение ГРУ РФ для дестабилизации Европы – СМИ






Украина упала в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Среда, 9 октября 2019, 10:32

В обновленном Глобальном рейтинге конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом (Давос, Швейцария), Украина заняла 85-е место, за год опустившись на две позиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт рейтинге Global Competitiveness Index.

В целом качество конкурентоспособности Украины оценено в 57 баллов (по 100-балльной шкале). В глобальном рейтинге мы находимся между Шри-Ланкой и Молдовой.

В частности, за год Украина сильно упала в субиндексах надежности финансовой системы (136-е место) и качества здравоохранения (101).

При этом улучшение позиций фиксируется в субиндексах качества государственных институтов (104-е место), инфраструктуры (57), макроэкономической стабильности (133), регулирования рынка труда (59) и качества профессиональных навыков (44).

Всего рейтинг охватывает 140 стран мира. Лучшие позиции в нем занимает Сингапур, который в этом году отодвинул на вторую строчку Соединенные Штаты. В топ-5 лидеров мировой конкурентоспособности также входят Гонконг, Нидерланды и Швейцария. Замыкают рейтинг Чад и Йемен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua