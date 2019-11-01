Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей

Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Під час візиту Північноатлантичної ради Україна звернулася з проханням перейти на новий рівень співробітництва і надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей. Ця програма насамперед передбачає розширення практичної операційної взаємодії", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ця програма, зокрема, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.

"Одразу скажу, що ця програма не є заміною ПДЧ. Ми сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України Вадим Пристайко пояснив, що перелік учасників програми переглядається Альянсом кожні три роки, але Україна може просити розглянути свою кандидатуру позачергово.

"Кожні три роки програма переглядається, але Україна може подати запит раніше. П’ять країн минулого року були переглянуті на новий трирічний термін. Але у нас є рішення Військового комітету НАТО про те, що з військової точки зору Україна – готовий партнер для цього. Тобто, залишається політичне рішення", - сказав він.

Міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що під час його візиту до штаб-квартири НАТО минулого тижня представники багатьох країн підтверджували підтримку приєднання України до EOP.

"Від цілої низки країн ми почули про підтримку щодо здобуття цього статусу, багато країн вже зараз нас підтримують", - сказав він.

Програма розширених можливостей дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань. На сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.

Минулого року помічник генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки Алехандро Альваргонсалес в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні не потрібна участь у програмі НАТО для особливих партнерів, оскільки вона має свою програму реформ, підготовлену Альянсом.

Тодішній голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, який зараз очолює МЗС, заявляв, що НАТО поки не готове запросити Україну до програми розширених можливостей.