Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Яременко йде з посади голови міжнародного комітету ВР через секс-скандал

МЗС викликало посла Чехії через прийняття у Земана, той заявив про фейк

"Блокування не було": Пристайко розповів про угорське вето на рішення НАТО по Україні

Генсек НАТО: Україна може подати заявку на ПДЧ, але навіщо?






Словаччина заборонила експлуатацію диких тварин у цирках

П'ятниця, 1 листопада 2019, 16:28

У Словаччині набула заборона на використання диких тварин в усіх цирках країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Постанова міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів обумовлює деталі використання тварин для цілей публічного виступу або навчання і перелік тварин, які можуть використовуватися з такою метою.

З 1 листопада тварини (за винятком собак, кішок і тхорів): примати, слони, бегемоти, носороги, дельфіни і жирафи не будуть виступати в цирках.

Цей крок був також позитивно сприйнятий організацією Animal Freedom: "Спасибі за сотні протестів, тисячі розданих листівок і 54 057 підписів під петицією. Заборона на тварин у цирках - це наш спільний успіх".

Читайте також
Португалія заборонила використання диких тварин у цирках

Контроль за дотриманням цих положень, а також контроль за охороною і благополуччям тварин здійснюється Державним управлінням ветеринарії і продовольства Словаччини через ветеринарних інспекторів.

Порушення цієї заборони тягне за собою штраф у розмірі до 20 000 євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина ЄвроЖиття
powered by lun.ua