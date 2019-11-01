Словаччина заборонила експлуатацію диких тварин у цирках

У Словаччині набула заборона на використання диких тварин в усіх цирках країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Постанова міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів обумовлює деталі використання тварин для цілей публічного виступу або навчання і перелік тварин, які можуть використовуватися з такою метою.

З 1 листопада тварини (за винятком собак, кішок і тхорів): примати, слони, бегемоти, носороги, дельфіни і жирафи не будуть виступати в цирках.

Цей крок був також позитивно сприйнятий організацією Animal Freedom: "Спасибі за сотні протестів, тисячі розданих листівок і 54 057 підписів під петицією. Заборона на тварин у цирках - це наш спільний успіх".

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Контроль за дотриманням цих положень, а також контроль за охороною і благополуччям тварин здійснюється Державним управлінням ветеринарії і продовольства Словаччини через ветеринарних інспекторів.

Порушення цієї заборони тягне за собою штраф у розмірі до 20 000 євро.