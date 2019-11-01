Словакия запретила эксплуатацию диких животных в цирках

В Словакии получила запрет на использование диких животных во всех цирках страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Постановление министерства сельского хозяйства и развития сельских районов обусловливает детали использования животных для целей публичного выступления или обучения и перечень животных, которые могут использоваться с такой целью.

С 1 ноября животные (за исключением собак, кошек и хорьков): приматы, слоны, бегемоты, носороги, дельфины и жираф не будут выступать в цирках.

Этот шаг был также положительно воспринят организацией Animal Freedom: "Спасибо за сотни протестов, тысячи розданных листовок и 54057 подписей под петицией. Запрет на животных в цирках - это наш общий успех".

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Контроль за соблюдением этих положений, а также контроль за охраной и благополучием животных осуществляется Государственным управлением ветеринарии и продовольствия Словакии через ветеринарных инспекторов.

Нарушение этого запрета влечет за собой штраф в размере до 20 тыс. евро.