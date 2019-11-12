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Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками

Вівторок, 12 листопада 2019, 10:46

Уряд Молдови 12 листопада затвердив законопроєкт про початок переговорів з Україною з питання перетину молдовсько-українського кордону за внутрішніми документами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глави двох держав неодноразово обговорювали питання перетину кордону без закордонних паспортів.

Проєкт угоди передбачає розширення переліку документів, на основі яких громадяни Молдови та України зможуть перетинати молдавсько-український кордон.

Таким чином, українці будуть їздити в Молдову, пропонуючи на кордоні паспорт з електронними даними, а жителі Молдови — на основі закордонних паспортів або посвідчень особи.

Нагадаємо, Україна і Молдова на початку вересня обговорили можливість перетинати кордон між двома країнами без закордонного паспорта, а тільки за посвідченнями особи.

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