Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками

Уряд Молдови 12 листопада затвердив законопроєкт про початок переговорів з Україною з питання перетину молдовсько-українського кордону за внутрішніми документами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глави двох держав неодноразово обговорювали питання перетину кордону без закордонних паспортів.

Проєкт угоди передбачає розширення переліку документів, на основі яких громадяни Молдови та України зможуть перетинати молдавсько-український кордон.

Таким чином, українці будуть їздити в Молдову, пропонуючи на кордоні паспорт з електронними даними, а жителі Молдови — на основі закордонних паспортів або посвідчень особи.

Нагадаємо, Україна і Молдова на початку вересня обговорили можливість перетинати кордон між двома країнами без закордонного паспорта, а тільки за посвідченнями особи.