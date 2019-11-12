Молдова и Украина начнут переговоры относительно поездок граждан по ID-картам

Правительство Молдовы 12 ноября утвердило законопроект о начале переговоров с Украиной по вопросу пересечения молдавско-украинской границы по внутренним документам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Главы двух государств неоднократно обсуждали вопрос пересечения границы без загранпаспортов.

Проект соглашения предусматривает расширение перечня документов, на основе которых граждане Молдовы и Украины смогут пересекать молдавско-украинскую границу.

Таким образом, украинцы будут ездить в Молдову, предлагая на границе паспорт с электронными данными, а жители Молдовы - на основе загранпаспортов или удостоверений личности.

Напомним, Украина и Молдова в начале сентября обсудили возможность пересекать границу между двумя странами без загранпаспорта, а только по удостоверениям личности.