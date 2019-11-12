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В Англії на будинок обвалилася стіна середньовічного замку

Вівторок, 12 листопада 2019, 11:34

В англійському місті Льюїс на будинок обвалилася 600-тонна стіна середньовічного замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Коли у другій половині дня понеділка надійшов сигнал про обвал, було невідомо, чи на місці обвалу перебували люди і чи не опинилися вони в пастці під уламками.

Через це на місці аварії задіяли собак, навчених пошукам у зонах землетрусів.

Рятувальники пізніше повідомили, що пошуки завершилися без жертв.

 

Стіна замку обвалилася на сусідній сад і будинок.

Повідомляється, що в останні тижні на стіні велися роботи з видалення плюща.

Прессекретар Сассекского археологічного товариства власників замків сказала, що зруйнована стіна була у приватній власності.

Це була одна з останніх секцій історичної оборонної стіни замку, датованого ХІ століттям.

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