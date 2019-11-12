В Англии на дом обрушилась стена средневекового замка

В английском городе Льюис на дом обрушилась 600-тонная стена средневекового замка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Когда во второй половине дня понедельника поступил сигнал об обвале, было неизвестно, есть ли на месте обвала люди и не оказались ли они в ловушке под обломками.

Из-за этого на месте аварии задействовали собак, обученных поиску в зонах землетрясений.

Спасатели позже сообщили, что поиски завершились без жертв.

Стена замка обвалилась на соседний сад и дом.

Сообщается, что в последние недели на стене велись работы по удалению плюща.

Пресс-секретарь Сассекского археологического общества владельцев замков сказала, что разрушенная стена находилась в частной собственности.

Это была одна из последних секций исторической оборонительной стены замка, датированного XI веком.