Парламент Каталонії ухвалив резолюцію щодо самовизначення

Регіональний парламент Каталонії ухвалив у вівторок резолюцію, що виражає волю до здійснення самовизначення, всупереч попередженню Конституційного суду Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ця пропозиція вимагає політичних дій, але не має юридичної сили.

За резолюцію проголосував 61 депутат регіонального парламенту.

Каталонські партії, які виступають за незалежність, мають більшість у парламенті.

Іспанський суд попередив, що каталонські законодавці зіткнуться з юридичними наслідками, якщо підтримають пропозицію, у якій ідеться, що парламент висловив "волю до конкретного здійснення права на самовизначення і реалізації волі каталонського народу".