Парламент Каталонії ухвалив резолюцію щодо самовизначення
Вівторок, 12 листопада 2019, 12:27
Регіональний парламент Каталонії ухвалив у вівторок резолюцію, що виражає волю до здійснення самовизначення, всупереч попередженню Конституційного суду Іспанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Ця пропозиція вимагає політичних дій, але не має юридичної сили.
За резолюцію проголосував 61 депутат регіонального парламенту.
Каталонські партії, які виступають за незалежність, мають більшість у парламенті.
Іспанський суд попередив, що каталонські законодавці зіткнуться з юридичними наслідками, якщо підтримають пропозицію, у якій ідеться, що парламент висловив "волю до конкретного здійснення права на самовизначення і реалізації волі каталонського народу".
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