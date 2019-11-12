Новообраний Сейм Польщі зібрався на перше засідання

Сейм Польщі ІХ скликання опівдні у вівторок зібрався на своє перше засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Засідання нового парламенту відкрив маршалок-сеньйор Антоні Мацеревич, якого обрав раніше президент серед найстарших членів Сейму.

Під час свого виступу Мацеревич привітав присутніх у залі президента Анджея Дуду, прем'єра Матеуша Моравецького і членів Ради Міністрів, маршалків Сейму і Сенату минулих скликань, дипломатичний корпус, апостольського нунція в Польщі архиєпископа Сальваторе Пеннаккіо та інших запрошених гостей.

Після цього слово взяв президент, який подякував громадянам за участь у виборах і висловив задоволення з того факту, що всі загальнопольські політичні сили представлені у Сеймі.

О 16.00 має також розпочатися перше засідання Сенату Польщі.

Нагадаємо, партія "Право і справедливість" виграла парламентські вибори 13 жовтня, отримавши 235 мандатів - партія має парламентську більшість, завдяки чому може сформувати уряд.

Читайте детальніше у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".