Новообраний Сейм Польщі зібрався на перше засідання
Сейм Польщі ІХ скликання опівдні у вівторок зібрався на своє перше засідання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Засідання нового парламенту відкрив маршалок-сеньйор Антоні Мацеревич, якого обрав раніше президент серед найстарших членів Сейму.
Під час свого виступу Мацеревич привітав присутніх у залі президента Анджея Дуду, прем'єра Матеуша Моравецького і членів Ради Міністрів, маршалків Сейму і Сенату минулих скликань, дипломатичний корпус, апостольського нунція в Польщі архиєпископа Сальваторе Пеннаккіо та інших запрошених гостей.
Після цього слово взяв президент, який подякував громадянам за участь у виборах і висловив задоволення з того факту, що всі загальнопольські політичні сили представлені у Сеймі.
О 16.00 має також розпочатися перше засідання Сенату Польщі.
Нагадаємо, партія "Право і справедливість" виграла парламентські вибори 13 жовтня, отримавши 235 мандатів - партія має парламентську більшість, завдяки чому може сформувати уряд.
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