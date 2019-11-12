Новоизбранный Сейм Польши собрался на первое заседание

Сейм Польши IX созыва в полдень во вторник собрался на свое первое заседание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Заседание нового парламента открыл маршал-сеньор Антони Мацеревич, которого избрал ранее президент среди старейших членов Сейма.

Во время своего выступления Мацеревич приветствовал присутствующих в зале президента Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и членов Совета министров, маршалков Сейма и Сената прошлых созывов, дипломатический корпус, апостольского нунция в Польше архиепископа Сальваторе Пеннаккио и других приглашенных.

После этого слово взял президент, поблагодарил граждан за участие в выборах и выразил удовлетворение тем фактом, что все общепольские политические силы представлены в Сейме.

В 16.00 должно также начаться первое заседание Сената Польши.

Напомним, партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы 13 октября, получив 235 мандатов - партия парламентского большинства, благодаря чему может сформировать правительство.

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