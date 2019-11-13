Фон дер Ляєн хоче на 30% збільшити витрати на зовнішні дії ЄС

Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок закликала ЄС відігравати активнішу роль у зовнішній політиці, заявивши: хоче бачити блок "більш орієнтованим на зовнішні зв'язки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Фон дер Ляєн підтвердила зобов'язання збільшити витрати на зовнішні дії на 30% у наступному довгостроковому бюджеті ЄС.

"Я хочу, щоб ми витратили ці гроші ефективно та більш стратегічно", - сказала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що хоче, щоб нова Єврокомісія "була по-справжньому геополітичною у тому, як вона мислить".

"Я хочу зробити Європу, яка колективно захищає наші колективні цінності та спільні інтереси у світі", - сказала вона.

"Я хочу забезпечити, щоб Європейський Союз був готовий бути справді геополітичним у тому, як він мислить і діє, від зовнішньої політики до торгівлі, співробітництва для розвитку; від гуманітарної допомоги до безпеки", - заявила колишня міністр оборони ФРН.

Не називаючи конкретних країн, політик нарікала, що "існуючі сили йдуть новими шляхами самі", тоді як "нові сили виникають, перероджуються і консолідуються" замість того, щоб працювати в рамках чинної багатосторонньої системи.