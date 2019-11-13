Фон дер Ляйен хочет на 30% увеличить расходы на внешние воздействия ЕС

Следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник призвала ЕС играть более активную роль во внешней политике, заявив, что она хочет видеть блок "более ориентированным на внешние связи".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Фон дер Ляйен подтвердила обязательство увеличить расходы на внешние воздействия на 30% в следующем долгосрочном бюджете ЕС.

"Я хочу, чтобы мы потратили эти деньги эффективно и более стратегически", - сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что хочет, чтобы новая Еврокомиссия "была по-настоящему геополитической в том, как она мыслит".

"Я хочу сделать Европу, которая коллективно защищает наши коллективные ценности и общие интересы в мире", - сказала она.

"Я хочу, чтобы Европейский Союз был готов быть действительно геополитическим в том, как он мыслит и действует, от внешней политики до торговли, от сотрудничества до развития, от гуманитарной помощи до безопасности", - заявила экс-министр обороны ФРГ.

Не называя конкретных стран, политик жаловалась, что "существующие силы идут новыми путями сами", тогда как "новые силы возникают, перерождаются и консолидируются" вместо того, чтобы работать в рамках существующей многосторонней системы.