13 осіб загинули в аварії автобуса в Словаччині

У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули, за даними пожежників, щонайменше 13 осіб. Поліція наразі каже про 10 смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аktuality.

Поліція та пожежники кажуть, що аварія сталася поблизу міста Нітра, за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави.

Щонайменше 20 інших людей отримали травми.

Пожежники кажуть, що кількість загиблих та поранених все ще може зрости.