13 человек погибли в аварии автобуса в Словакии
Среда, 13 ноября 2019, 15:52
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком - погибли, по данным пожарных, по меньшей мере 13 человек. Полиция пока говорит о 10 смертях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.
Полиция и пожарные говорят, что авария произошла вблизи города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.
По меньшей мере 20 других людей получили травмы.
Пожарные говорят, что количество погибших и раненых все еще может возрасти.
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