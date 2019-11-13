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13 человек погибли в аварии автобуса в Словакии

Среда, 13 ноября 2019, 15:52

В Словакии автобус столкнулся с грузовиком - погибли, по данным пожарных, по меньшей мере 13 человек. Полиция пока говорит о 10 смертях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.

Полиция и пожарные говорят, что авария произошла вблизи города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.

 
 

По меньшей мере 20 других людей получили травмы.

Пожарные говорят, что количество погибших и раненых все еще может возрасти.

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