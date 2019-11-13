13 человек погибли в аварии автобуса в Словакии

В Словакии автобус столкнулся с грузовиком - погибли, по данным пожарных, по меньшей мере 13 человек. Полиция пока говорит о 10 смертях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.

Полиция и пожарные говорят, что авария произошла вблизи города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.

По меньшей мере 20 других людей получили травмы.

Пожарные говорят, что количество погибших и раненых все еще может возрасти.