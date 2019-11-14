МЗС: всі умови для Нормандської зустрічі виконані

Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі в Нормандському форматі, оскільки українська сторона виконала всі умови для її проведення.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у інтерв’ю BBC.

Пристайко наполягає, що Київ виконав усі вимоги, які висувала Росія як передумову проведення зустрічі.

"Ми впевнені, що всі перешкоди зняті – це те, про що ми домовлялися ще 2 вересня на зустрічі зовнішньополітичних радників", - пояснив він. Вимогами Росії, за його словами, було розведення сил на двох ділянках та схвалення "формули Штайнмаєра". Також виконана додаткова вимога, яка з’явилася згодом – "в загальних рисах підготовлений документ, це - комюніке по завершенню розмови двох лідерів".

Міністр розраховує на проведення Нормандського саміту до кінця року. "Німецькі та французькі колеги пропонують конкретну дату, яка їх влаштовує, ми заявили, що вона нас теж влаштовує, чекаємо відповіді від четвертої сторони... Це може бути Париж, це може бути Берлін. Для нас немає значення", - заявив він.

Міністр також наголосив, що пропозиція Назарбаєва організувати зустріч у Астані не розглядається як можлива Нормандському саміту.