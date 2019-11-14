МИД: все условия для Нормандской встречи выполнены

Украина, Германия и Франция одобрили предварительную дату встречи в Нормандском формате, поскольку украинская сторона выполнила все условия для ее проведения.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC.

Пристайко настаивает, что Киев выполнил все требования, которые выдвигала Россия как условие проведения встречи.

"Мы уверены, что все препятствия сняты - это то, о чем мы договаривались еще 2 сентября на встрече внешнеполитических советников", - пояснил он. Требованиями России, по его словам, было разведение сил на двух участках и одобрение "формулы Штайнмайера". Также выполнено дополнительное требование, которое появилось позже - "в общих чертах подготовлен документ, коммюнике по завершению разговора двух лидеров".

Министр рассчитывает на проведение Нормандского саммита до конца года. "Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны... Это может быть Париж, это может быть Берлин. Для нас не имеет значения", - заявил он.

Министр также отметил, что предложение Нурсултана Назарбаева организовать встречу в Астане не рассматривается как возможное место Нормандского саммита.