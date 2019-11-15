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Орбан: угорців у сусідніх країнах мають представляти "чисто етнічні" угорські партії

П'ятниця, 15 листопада 2019, 15:00

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "дебати та експерименти" останніх років довели, що лише "чисто етнічні" угорські партії можуть представляти інтереси угорських громад в сусідніх країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Hungary Today.

Орбан зазначив, що сусіди Угорщини повинні сприймати "зростаючу національну та економічну досконалість" країни не як небезпеку, а можливість, яка також посилює значення регіону в Європейському Союзі.

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Як цитує Euractiv, він також заявив, що "лише угорці можуть замінити угорців". "Країна, яка постраждала від скорочення чисельності населення, не повинна жити в ілюзії, що вона може вирішувати демографічні проблеми, не докладаючи власних зусиль", - сказав прем'єр-міністр, додавши, що боротьба з міграцією буде посилена.

У МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.

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