Орбан: угорців у сусідніх країнах мають представляти "чисто етнічні" угорські партії
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "дебати та експерименти" останніх років довели, що лише "чисто етнічні" угорські партії можуть представляти інтереси угорських громад в сусідніх країнах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Hungary Today.
Орбан зазначив, що сусіди Угорщини повинні сприймати "зростаючу національну та економічну досконалість" країни не як небезпеку, а можливість, яка також посилює значення регіону в Європейському Союзі.
Як цитує Euractiv, він також заявив, що "лише угорці можуть замінити угорців". "Країна, яка постраждала від скорочення чисельності населення, не повинна жити в ілюзії, що вона може вирішувати демографічні проблеми, не докладаючи власних зусиль", - сказав прем'єр-міністр, додавши, що боротьба з міграцією буде посилена.
У МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.