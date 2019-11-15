Орбан: венгров в соседних странах должны представлять "чисто этнические" венгерские партии

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "дебаты и эксперименты" последних лет доказали, что только "чисто этнические" венгерские партии могут представлять интересы венгерских общин в соседних странах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Hungary Today.

Орбан отметил, что соседи Венгрии должны воспринимать "растущее национальное и экономическое совершенство" страны не как опасность, а как возможность, которая также усиливает значение региона в Европейском Союзе.

Как цитирует Euractiv, он также заявил, что "только венгры могут заменить венгров". "Страна, которая пострадала от сокращения численности населения, не должна жить в иллюзии, что она может решать демографические проблемы, не прилагая собственных усилий", - сказал премьер-министр, добавив, что борьба с миграцией будет усилена.

В МИД Украины ранее заявляли, что конечной целью политики ирредентизма (воссоединения территорий) премьера Венгрии Виктора Орбана является создание венгерского анклава на территории Украины.