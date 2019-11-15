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Стала відома дата зустрічі "нормандської четвірки"

П'ятниця, 15 листопада 2019, 17:30

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.

Джерела "Європейської правди" підтвердили, що досягнуто остаточної домовленості щодо дати. 

За інформацією джерел, ініціатива щодо дати була французька, проте остаточне затвердження очікувалось з боку РФ.

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Раніше у п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на адміністрацію президента Франції повідомило, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться 9 грудня в Парижі.

Також про це повідомили французькі ЗМІ. Зокрема, видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац зазначило, що метою зустрічі є "відкрити нову послідовність імплементації Мінських домовленостей". 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко днями заявив, що Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі в "нормандському форматі", оскільки українська сторона виконала всі умови для її проведення.

Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі"  відбулася у жовтні 2016 року.

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