Ексрадника Трампа визнали винним у дачі неправдивих свідчень Конгресу

Суд присяжних в п'ятницю виніс вирок республіканцеві Роджеру Стоуну, колишньому раднику президента Дональда Трампа, визнавши його винним за сімома статтями звинувачення, включаючи надання неправдивих свідчень в Конгресі, перешкоджання правосуддю і чинення тиску на свідків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

67-річного республіканця, який характеризував сам себе як "брудного спритника" і "агента-провокатора", звинуватили в тому, що він перешкоджав правосуддю, тиснув на свідків і давав неправдиві свідчення на засіданні Комітету з розвідки Палати представників.

Читайте також У США опублікували доповідь Мюллера щодо розслідування змови Трампа з РФ

Згідно зі свідченнями, які, в тому числі, дали в суді колишній глава виборчого штабу Трампа Стів Беннон і Рік Гейтс, колишній заступник керівника передвиборної кампанії майбутнього президента Стоун мав інформацію про те, що сайт WikiLeaks може опублікувати документи, викрадені хакерами з сервера Національного комітету Демократичної партії.

Ця інформація завдала шкоди іміджу Хілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах 2016 року.

Прокуратура звинуватила Стоуна в тому, що він п'ять разів збрехав, даючи свідчення в Палаті представників, кажучи про сайт WikiLeaks і його засновника Джуліана Ассанджа.