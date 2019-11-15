Экс-советника Трампа признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу

Суд присяжных в пятницу вынес приговор республиканцу Роджеру Стоуну, бывшему советнику президента Дональда Трампа, признав его виновным по семи статьям обвинения, включая дачу ложных показаний в Конгрессе, препятствование правосудию и оказания давления на свидетелей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

67-летнего республиканца, который характеризовал сам себя как "грязного ловкача" и "агента-провокатора", обвинили в том, что он препятствовал правосудию, давил на свидетелей и давал ложные показания на заседании Комитета по разведке Палаты представителей.

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Согласно свидетельским показаниям, которые, в том числе, дали в суде бывший глава избирательного штаба Трампа Стив Бэннон и Рик Гейтс, бывший заместитель руководителя предвыборной кампании будущего президента, Стоун обладал информацией о том, что сайт WikiLeaks может опубликовать документы, похищенные хакерами с сервера Национального комитета Демократической партии.

Эта информация нанесла урон имиджу Хиллари Клинтон, соперницы Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Прокуратура обвинила Стоуна в том, что он пять раз солгал, давая показания в Палате представителей, говоря о сайте WikiLeaks и его основателе Джулиане Ассандже.