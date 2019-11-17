Лукашенко про інтеграцію з Росією: "нахріна потрібен такий союз?"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко засумнівався в доцільності союзу з Росією і заявив, що країна втрачає щорічно по 9 млрд доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Білоруський партизан.

"Ми продаємо в Росії менше, ніж вони у нас. Ці гроші треба заробити на російських ринку. Але нас туди не пускають. Звичайно, ми з Росією воювати не будемо. Але щороку ми щось втрачаємо. Вибачте, нахріна потрібен такий союз. Про це знає російський президент, ми з ним дружимо, я йому можу ще не так сказати. Ми ці гроші покриваємо на інших ринках. Ми хочемо рівних умов - ось це буде союз. Може, до об'єднання держав дійдемо. Але поки не парьтеся, я такий же патріот як і ви", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що не підпише жоден документ, якщо він буде суперечити суверенітету і незалежності Білорусі.

"Якщо не буде вирішено принципово питання, ніякі дорожні карти не будуть підписані ... Ви думаєте, інвесторам є справа до того, легітимний в Білорусі парламент чи ні? Так їм плювати! Їм потрібен бізнес-клімат в країні хороший", - додав він.

Сьогодні в Білорусі проходять парламентські вибори, в наступному році пройдуть вибори президента. Лукашенко вже заявив, що буде балотуватися.