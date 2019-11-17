Лукашенко об интеграции с Россией: "нахрена нужен такой союз?"

Президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в целесообразности союза с Россией и заявил, что страна теряет ежегодно по 9 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Белорусский партизан.

"Мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российском рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Извините, нахрена нужен такой союз. Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу похлеще сказать. Мы эти деньги покрываем на других рынках. Мы хотим равных условиях - вот это будет союз. Может, до объединения государств дойдем. Но пока не парьтесь, я такой же патриот как и вы", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что не подпишет ни один документ, если он будет противоречить суверенитету и независимости Беларуси.

"Если не будет решены принципиально вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны…Вы думаете, инвесторам есть дело, легитимный в Беларуси парламент или нет? Да им плевать! Им нужен бизнес-климат в стране хороший", - добавил он.

Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, в следующем году пройдут выборы президента. Лукашенко уже заявил, что будет баллотироваться.