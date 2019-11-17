У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест із вимогою провести виборчу реформу

У Тбілісі біля парламенту Грузії в неділю збираються протестувальники через неспроможність депутатів ухвалити виборчу реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію грузинського телеканалу "Руставі 2".

Учасники акції тримають у руках прапори Грузії, НАТО і Європейського союзу, крім того, вони вивісили прапори ЄС і НАТО на воротах парламенту.

Перед демонстрантами виступають опозиційні лідери, які заявили, що повністю закриють парламент і заблокують усі двері ззовні.

Біля парламенту посилені заходи безпеки, але поки що демонстрація відбувається мирно.

Основною вимогою учасників мітингу є проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК

Напередодні перед центральним офісом керівної партії Грузії "Грузинська мрія", у якому зібралася на засідання парламентська більшість, сталися сутички між протестувальниками та поліцією, внаслідок чого постраждали двоє осіб.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.