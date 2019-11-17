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В Тбилиси тысячи людей вышли на протест с требованием провести избирательную реформу

Воскресенье, 17 ноября 2019, 16:52

В Тбилиси у парламента Грузии в воскресенье собираются протестующие из-за неспособности депутатов принять избирательную реформу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию грузинского телеканала "Рустави 2".

Участники акции держат в руках флаги Грузии, НАТО и Европейского союза, кроме того, они вывесили флаги ЕС и НАТО на воротах парламента.

Перед демонстрантами выступают оппозиционные лидеры, которые заявили, что полностью закроют парламент и заблокируют все двери снаружи.

У парламента усилены меры безопасности, но пока демонстрация проходит мирно.

Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Накануне перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

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