Євростат порівняв тривалість життя у країнах ЄС

Протягом трирічного періоду 2015-2017 рр. очікувана тривалість життя новонародженого чоловіка в Європейському Союзі (ЄС) становила 78,1 року. В середньому чоловіки в ЄС, як правило, живуть на 5,4 року менше, ніж жінки.

Такі дані 18 листопада опублікував Євростат, повідомляє "Європейська правда".

Cеред регіонів ЄС автономна спільнота Мадрид та Внутрішній Лондон продемонстрували найвищу тривалість життя чоловіків на рівні 82 років протягом 2015-2017 років. Далі йшли регіони Італії та Великої Британії.

Навпаки, найнижча тривалість життя чоловіків була зафіксована в центральній та західній Литві (69,7 років), за нею йдуть інші регіони, розташовані в країнах Балтії, Болгарії, Угорщини та Румунії.