Євростат порівняв кількість вбивств у країнах ЄС
Середа, 6 листопада 2019, 15:48
2017 року в ЄС сталося близько 5 200 умисних вбивств, зафіксованих поліцією. Ця цифра зменшилась на 19% з 2008 року.
Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 6 листопада опублікував Євростат.
Серед держав-членів найбільша кількість зареєстрованих умисних вбивств на 100 тисяч жителів зафіксована у Латвії (5,6), Литві (4,0), Естонії (2,2) та Мальті (2,0), а найменша - у Люксембурзі (0,3), Чехії та Італії (обидві 0,6).
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Низький рівень зафіксований також у Норвегії та Швейцарії (по 0,5).
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