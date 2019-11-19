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Посли країн ЄС і США висловили співчуття з приводу смерті комбрига 128-ї бригади

Вівторок, 19 листопада 2019, 19:23

Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.

Євген Коростельов був поранений 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а у вівторок зранку помер у лікарні.

Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії і заступником командира.

Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.

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