Посли країн ЄС і США висловили співчуття з приводу смерті комбрига 128-ї бригади

Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.

(1/2) Les ambassadeurs 🇫🇷🇩🇪🇬🇧🇺🇸 expriment leurs condoléances à l’Ukraine suite au décès du colonel E. Korostelev, commandant de la 128e brigade d'assaut de montagne. Il était à nos côtés à Petrovske le 7 novembre lorsque nous sommes venus observer le #désengagement. #Ukraine pic.twitter.com/GisgOLrpsa — Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 19, 2019

Євген Коростельов був поранений 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а у вівторок зранку помер у лікарні.

Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії і заступником командира.

Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.